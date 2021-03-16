7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها عودة الأهلى إلى القاهرة مباشرة بعد مواجهة فيتا كلوب ،و"الدولى لليد" يعين لجنة لتسيير أعمال الاتحاد المصرى برئاسة محمد الأمين .

الأهلى يعود إلى القاهرة مباشرة بعد مواجهة فيتا كلوب

تتجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، من ملعب الشهداء الذى يحتضن مباراة فيتا كلوب إلى مطار ندجيلى فى العاصمة الكونغولية كينشاسا عقب انتهاء المباراة مباشرة؛ لبدء رحلة العودة للقاهرة على متن طائرة خاصة.

أقيم اليوم، الثلاثاء، بالعاصمة التنزانية دار السلام، الاجتماع الفني الخاص بمباراة نامونجو التنزاني وبيراميدز المحدد له الثالثة من عصر غد الأربعاء باستاد تنزانيا الوطني "بنجامين مكابا"، في إطار ثاني جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

"المركز الأوليمبي" يحتضن دورة الإعداد النفسي لذوي القدرات والهمم

احتضن المركز الأوليمبي بالمعادي، دورة الإعداد النفسي لذوي القدرات والهمم، التي تقام خلال الفترة من 14 حتى 18 مارس الجاري، بمشاركة 50 دارسا من مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية والبحيرة والسويس والإسماعيلية وسوهاج، كما يتنظم من قبل الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة ويقوم بإلقاء المحاضرات كل من الدكتور صبحي حسانين والدكتور محمد الحماحمي ودكتورة حياة خطاب ودكتور خالد مسعود.

"الدولى لليد" يعين لجنة لتسيير أعمال الاتحاد المصرى برئاسة محمد الأمين

عين الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى، لجنة لتسيير أعمال الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة محمد الأمين، حتى إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد .

المنتخب الوطنى يتدرب بالقاهرة ويكتفى بمران وحيد فى كينيا

وضع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، الرتوش النهائية لاحتياجات المنتخب الفنية لهذه المرحلة واستعراض الأسماء المطروحة للاستقرار على أفضل توليفة تتناسب مع أهداف التجمع الدولى المقبل لضمان التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.