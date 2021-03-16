عمر جابر: مباراة نامونجو صعبة.. وجاهزون للمواجهة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أكد عمر جابر مدافع فريق بيراميدز المصري لكرة القدم، على قوة مواجهة فريقه أمام نامينجو التنزاني، والمقرر إقامتها غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية).

وقال عمر جابر في مؤتمر صحفي،اليوم الثلاثاء، إن المباراة ستكون صعبة في ظل إقامتها في ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية، بالإضافة إلى قوة نامينجو على ملعبه، لكنه أكد أن فريقه سيخوض المباراة من أجل الفوز فقط.

وأبدى جابر ارتياحه لقرار الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) بعدم حضور الجماهير في المباراة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أشاد بالقرار وأوضح بأن ذلك يحافظ على سلامة اللاعبين والجماهير.

وكان بيراميدز قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على نكانا الزامبي 3 / صفر، في أولى مبارياته بالمجموعة الرابعة التي تضم معه أيضا الرجاء المغربي ونامينجو التنزاني.