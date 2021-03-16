أروابارينا: هدفنا حصد الثلاث نقاط أمام نامونجو بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز المصري لكرة القدم أن الفريق استعد بشكل جيد لمواجهة نامونجو التنزاني، في المباراة المقررة غدا الأربعاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية.

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء للحديث عن المباراة إن نامونجو فريق قوي ويبحث عن الفوز ولكن بيراميدز حضر إلى دار السلام لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف أن بيراميدز لم يكن أمامه وقت للراحة على الإطلاق خاصة وأنه لعب مباراة في دور الــ32 من بطولة كأس مصر أمام فريق العبور، قبل السفر مباشرة إلى دار السلام، وبالتالي لم يكن هناك أي وقت لتجهيز المزيد من العناصر للمشاركة.

وأشاد المدرب بملعب تنزانيا الوطني الذي سيحتضن المباراة غدا موضحا أنه معجب بأرضيته والتجهيزات الموجودة فيه، مضيفا :"سيساعد الفريقين على تقديم أداء جيد خلال المباراة الهامة والتي يسعى بيراميدز خلالها للابتعاد بالصدارة والفوز بثلاث نقاط إضافية."