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أفشة يعزز تقدم الأهلي ويسجل الهدف الثاني في مرمى فيتا (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

عزز محمد مجدي "أفشة" لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، تقدم فريقه مسجلا الهدف الثاني في مرمى فيتا كلوب الكونغولي خلال المباراة المقامة بينهما حاليا بدوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الفريقان على ملعب الشهداء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وسجل شريف أول أهداف المباراة في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، واضاف أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.

جدير بالذكر أن هدف شريف هو الثاني له بدوري أبطال أفريقيا، حيث كانت أول أهدافه أمام فيتا كلوب في مباراة الجولة الثالثة التي أقيمت بمصر وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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