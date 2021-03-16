شريف يفتتح التسجيل للأهلي في مرمى فيتا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

افتتح محمد شريف لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، أهداف فريقه في مرمى فيتا كلوب الكونغولي خلال المباراة المقامة بينهما حاليا بدوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الفريقان على ملعب الشهداء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وسجل شريف أول أهداف المباراة في الدقيقة السادسة من عمر المباراة.

جدير بالذكر أن هدف شريف هو الثاني له بدوري أبطال أفريقيا، حيث كانت أول أهدافه أمام فيتا كلوب في مباراة الجولة الثالثة التي أقيمت بمصر وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.