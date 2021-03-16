مصدر: أحمد حجازي قد يغيب عن معسكر الفراعنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

كشف مصدر في المنتخب المصري عن شكوك تحوم حول تواجد الدولي المصري أحمد حجازي في معسكر الفراعنة المقبل بسبب قيود السفر بين مصر والسعودية.

ويتأهب المنتخب المصري لخوض معسكر خلال فترة التوقف الدولي في الشهر الجاري تحضيرًا لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا في الكاميرون.

وسبق وأعلن منتخب مصر، قائمة اللاعبين المحترفين والتي ضمن محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن "تريزيجيه" وأحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد وأحمد حجازي.

وقال مصدر في المنتخب لمصراوي إن اللاعب يواجه صعوبة في الحضور للانخراط في المعسكر وذلك بسبب تعليق المجال الجوي بين مصر والسعودية في الوقت الحالي بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

ويحاول مسؤولو المنتخب إيجاد حل يسمح بتواجد مدافع اتحاد جدة المتألق في المعسكر.

المنتخب المصري يتواجد على رأس المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط وهو نفس رصيد جزر القمر فيما يحتل المنتخب الكيني المركز الثالث برصيد 3 نقاط وتوجو برصيد نقطة واحدة.