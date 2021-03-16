لحظة بلحظة بالفيديو.. فيتا كلوب 0 - 3 الأهلي.. أفشة يُسجل ومشاركة طاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

حقق فريق الأهلي فوزاً هاماً على حساب نظيره فيتا كلوب الكونغولي، على أرض الأخير، بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتقدم الأهلي بعد مرور 6 دقائق من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه محمد شريف قبل أن يضيف محمد مجدي "أفشة" الهدف الثاني في الدقيقة 19 لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين للأهلي.

وفي الشوط الثاني سجل طاهر محمد طاهر ـ البديل ـ الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 78 مؤمناً للأهلي الثلاثة نقاط.

وبهذه الفوز ربع الأهلي رصيده إلى النقطة 7 في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته خلف سيمبا المتصدر بـ 10 نقاط.

ويُعد الفوز اليوم في الكونغو هو الفوز الأهلي للأهلي خارج أرضه خلال النسخة الجارية من دور المجموعات؛ ففاز على المريخ في الجولة الأولى بالقاهرة بثلاثية نظيفة، قبل أن يُهزم أمام سيمبا بهدف نظيف خارج أرضه ثم التعادل بهدفين لكل فريق أمام نظيره فيتا في القاهرة.

وإليكم ملخصاً بأبرز أحداث المباراة:

انطلاق المباراة باستحواذ للأهلي على الكرة وجاءت أولى الفرص في الدقيقة الأولى بتسديدة لمحمد شريف من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس فيتا، ثم في الدقيقة الثانية بتمريرة من ديانج من منتصف الملعب لمحمد الشريف داخل منطقة جزاء فيتا كلوب ولكن حارس المرمى كان أقرب للكرة وأمسك بها.

الدقيقة 6: عاد محمد شريف ولكن هذه المرة للتسجيل بطريقة رائعة في فيتا كلوب.

الدقيقة 10: عاد الأهلي لخلق خطورة داخل منطقة جزاء فيتا كلوب ولكن هذه المرة كان بطلها أجايي وأفشة؛ إذ راوغ أجايي مدافعي فيتا كلوب داخل منطقة جزائهم ومرر الكرة لمجدي أفشة الذي راوغ هو الأخر مدافع فيتا كلوب وسدد الكرة أعلى القائم.

الدقيقة 15 وصلت الكرة لمروان محسن بمنطقة جزاء فيتا كلوب ولكن لم يستطع استغلال الكرة وتصدى الحارس للكرة.

الدقيقة 19: استلم محمد مجدي "أفشة" الكرة على حدود منطقة جزاء فيتا من ناحية اليمين ليسدد الكرة في أسفل القائم الأيسر لحارس فيتا لتتهادى الكرة بعدها في المرمى مسجلًا الهدف الثاني للأهلي.

وفي الدقيقة 23: استلم محمد شريف الكرة بعد منتصف ملعب فيتا كلوب ليرسلها لمحمد مجدي "أفشة" على يمينه ليردها له مرة ثانية ولكن كان شريف هذه المرة في وضعية "التسلل".

وفي الدقيقة 34: تعرض محمد شريف لإصابة في قدمه عقب وقوف الكرة أسفل قدمه وتدخل عاملوا الإسعاف لإسعافه خارج ملعب المباراة قبل أن يستأنف اللقاء.

في الدقيقة 38: جاءت أخطر كرات فيتا بتسديدة من خارج منطقة جزاء الأهلي ارتطمت بأسفل القائم قبل أن رد لاعب فيتا ويسددها في المرمى ولكن يتصدى لها الشناوي قبل أن يُعلن الحكم أن الكرة تسلل.

وفي الدقيقة 44 سقط محمد شريف مرة أخرى وأخرجه رجلال الإسعاف لتلقي العلاج قبل عودته مرة أخرى.

انتهاء الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين نظيفين وانتظروا ملخصاً بأبرز أحداث الشوط الثاني فور بدايته:

بداية الشوط الثاني بتغيير للنادي الأهلي بالدفع بطاهر محمد طاهر بدلًا من محمد شريف.

الدقيقة 53: إصابة أيمن أشرف وخروجه من الملعب.

الدقيقة 60: موسيماني يدفع ببواليا بدلًا من مروان محسن.

الدقيقة 68: استبدل موسيماني أيمن أشرف بنظيره أحمد رمضان "بيكهام".

الدقيقة 78: طاهر محمد طاهر يُسجل الهدف الثالث للأهلي في مرمى فيتا كلوب.