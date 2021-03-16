استدعاء إبراهيموفيتش لقائمة السويد رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن ياني أندرسون المدير الفني لمنتخب السويد، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهتي جورجيا وكوسوفا في تصفيات كأس العالم 2022.

وشهدت القائمة عودة المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (39 عاما) بعد غياب 5 سنوات أعلن خلالهم اعتزاله اللعب الدولي.

وغاب إبراهيموفيتش عن دعم منتخب بلاده عقب خروج السويد من دور المجموعات لبطولة أوروبا 2016.

وفتح لاعب ايه سي ميلان الباب أمام عودته مجددا لدعم المنتخب السويدي خلال أحدى المقابلات الصحفية.

جدير بالذكر أن إجمالي مشاركات إبراهيموفيتش مع المنتخب السويدي 110 مباراة رسمية وودية سجل خلالهم 61 هدفا.