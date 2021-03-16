رسميا.. المريخ يتهم سيمبا بالتلاعب ويشكوه لـ"كاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اتهم نادي المريخ السوداني نظيره سيمبا التنزاني بالتلاعب في نتائج مسحات فيروس كورونا، كما تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف).

ومن المقرر أن يلتقي المريخ مع سيمبا على ملعب الأخير في تمام الثالثة عصر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال المريخ: " تلاعب نادي سيمبا التنزاني بنتائج فحص كورونا حيث تسلمت بعثة المريخ "33" نتيجة فحص من مجموع "41" وقد تم إسقاط ثماني لاعبين في نتيجة فحص كورونا التي خضعت لها بعثة المريخ بتنزانيا".

وأضاف البيان: "قرر النادي تقديم شكوى عاجلة للإتحاد الأفريقي يبين من خلالها تلاعب النادي التنزاني بنتائج فحص كورونا، وقد قام النادي بمراسلة مراقب المباراة والكاف طالباً تأجيل المباراة لحين التأكد من نتيجة الفحص للاعبين الثمانية".

وأتم: "لم تقم إدارة المستشفي بتسليم البعثة الإدارية اي نتائج للثماني لاعبين بل أشارت في حديثها لمندوب النادي انهم مصابين بكورونا".

ويتواجد المريخ وسيمبا يتواجدان في المجموعة الأولى بدور المجموعات التي تضم الأهلي المصري وفيتا كلوب الكونغولي.

جدير بالذكر أن سيمبا يتصدر جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، يليه الأهلي وفيتا كلوب في المركزين الثاني والثالث برصيدد 4 نقاط لكل منهما، بينما يتذيل المريخ الترتيب بنقطة واحدة.