ثلاثي يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا في الثالثة عصرا على فيتا كلوب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

واعتمد موسيماني في مباراة اليوم على ثنائي هجومي بالدفع بكل من مروان محسن ومحمد شريف من بداية المباراة، بينما يقود خط الوسط الثنائي حمدي فتحي وعمرو السولية.

وشهد التشكيل عودة أيمن أشرف ليشغل مركز الظهير الأيسر بدلا من قلب الدفاع.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

الهجوم: مروان محسن - محمد شريف- جونيور أجايي.