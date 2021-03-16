"هاكر" يخترق حساب ريال مدريد ويعلن إصابة رودريجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن حسابات ريال مدريد الإسباني عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تم اختراقها، لافتة إلى أن البيان الطبي الصادر بشأن إصابة البرازيلي رودريجو ليس صحيحا.

وقبل قليل، نُشر بيان طبي عبر حساب تويتر الرسمي لريال مدريد، جاء فيه الآتي: "بعد الفحوصات التي أجراها لاعبنا رودريجو، تم تشخيص إصابته بإصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين".

وبعد ثوانٍ معدودة تم حذف التغريدة من حسابات ريال مدريد الرسمية، لتؤكد صحيفة "موندو" أن البيان كان كاذبا وتم نشره بعد اختراق حسابات النادي.

كما لفتت الصحيفة الكتالونية إلى أن النادي الإسباني سيفتح تحقيقا في الواقعة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيلتقي مساء اليوم مع أتالانتا الإيطالي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت لصالح الملكي بهدف دون رد.