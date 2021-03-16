شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة يشيد بجهود العتيبة في تطوير اللعبة بآسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الروسي عمر كريملف رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، بالجهود التي يبذلها أنس العتيبة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للملاكمة فيما يخص ترتيب البيت من الداخل في الاتحاد، ومنح الصلاحيات للجان وتمكينها للقيام بأدوارها على أفضل صورة، فضلاً عن استحداث عدد من البطولات والمسابقات، وتقسيم القارة إلى مناطق، وتطوير الكوادر الإدارية والفنية والتحكيمية من خلال دورات الصقل والتأهيل المستمرة إلى جانب التنسيق والتعاون بين الاتحادين الدولي والآسيوي في المرحلة المقبلة لتطوير اللعبة، وإنجاح مساعي التعافي من جائحة كورونا واستئناف البطولات.

جاء ذلك خلال المنتدى الدولي للملاكمة "افتراضياً" والذي تم تخصيصه للقارة الآسيوية بمشاركة عمر كريملف وأنس العتيبة، وبحضور عدد كبير من مسؤولي الاتحادات الوطنية في القارة الصفراء، حيث مثل الاتحاد الإماراتي عبدالله الزعابي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي، وحضره أيضاً علي سلامة المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وبسام غانم المدير الإداري.

وأشاد أنس العتيبة بمبادرة الاتحاد الدولي للعبة الخاصة بعقد المنتديات الدولية، وتخصيص منتدى لكل قارة، مؤكداًَ أنها فكرة مميزة تسهم في تحقيق التواصل وتبادل الأفكار والمبادرات بين الاتحادات القارية والاتحاد الدولي، وتفتح مجالاً للحوار المستدام مع كل الأطراف المعنية برياضة الملاكمة.

وتحدث العتيبة عن استئناف النشاط واعتماد الروزنامة القارية للبطولات في آسيا، والتي ستبدأ في مايو المقبل ببطولة الرجال والسيدات في نيودلهي بالهند، من أجل تمكين اللاعبين المؤهلين من آسيا إلى أولمبياد طوكيو من الاحتكاك القوي قبل خوض منافسات أقوى المسابقات، خصوصاً بعد إلغاء الجولات التأهيلية الآسيوية التي كان مقرراً لها العامان الماضي والجاري على خلفية جائحة كورونا.

وأوضح أن البطولة الآسيوية للرجال والسيدات ستكون إعلاناً عملياً عن عودة روزنامة النشاط القاري إلى طبيعتها، وأنها ستكون فرصة مميزة لأبطال آسيا المتأهلين لدورة طوكيو لاكتساب الخبرة وخوض النزالات القوية، مع منافسين متقاربي المستوى، خاصة أن آسيا من أقوى قارات العالم في رياضة الملاكمة.

ثم تحدث أحاي سنجيه رئيس الاتحاد الهندي للملاكمة، وأكد استعداد بلاده لاستضافة البطولة الآسيوية، وقام بعرض البروتوكول الطبي، والإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها، حفاظاً على سلامة اللاعبين، مؤكداً أن بطولة آسيا سوف تكون أول بطولة قارية بعد كورونا، وأن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي اتخذ قراراً بإقامتها قبل استئناف باقي البطولات القارية الخاصة بالواعدين في البحرين، والشباب في أوزبكستان خلال عام 2021.

وأشاد كل الحضور بإقامة تلك البطولة القارية وبجرأة المكتب التنفيذي في اتخاذ هذا القرار، وجهود الاتحاد الهندي في التنظيم والاستضافة.

وقام مسؤولو لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي باستعراض نشاطه في السنوات الثلاث المقبلة، وخطته للتواصل مع الاتحادات الوطنية والقارية، بالإضافة إلى شرح بعض الأمور الفنية والقانونية المتعلقة بالاتحاد الدولي، كما قام مسؤولو الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بعرض خطتها للتعاون مع الاتحاد الدولي للملاكمة، وقدموا شرحاً تفصيلياً عن خطورة المواد المحظورة، وضرورة الانتباه للتعامل مع هذا الملف من قبل أطباء الأندية والمنتخبات، وأهمية توفير التوعية الدائمة للاعبين عن آخر المستجدات في المواد المحظورة لأنها متغيرة من شهر لآخر.

وفي نهاية المنتدى قام رئيس الاتحاد الدولي بتوجيه الشكر للجميع، وعلى رأسهم أنس العتيبة رئيس الاتحاد الآسيوي، مؤكداً أن مثل هذه المنتديات ستتواصل، وأنه يرحب بتلقي كل المقترحات والمبادرات والتحديات أيضاً من أجل النهوض باللعبة وتمكين أبطالها بتوفير أفضل بيئة تنافسية لهم.

