شكرا لقرائتكم خبر عن المستبعدون من مواجهة فيتا كلوب.. صلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي 6 لاعبين من قائمة مباراة فريقه لمواجهة فيتا كلوب التي تجمعهما عصر اليوم، على ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا في رابع جولات المجموعة الإولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

واستبعد موسيماني كلا من، ناصر ماهر ورامي ربيعة ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا وصلاح محسن وأكرم توفيق.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة فيتا كلوب ببطولة أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي: محمد الشناوي وبدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وإليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأجاي ومحمد شريف ومروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من، علي لطفي، أحمد رمضان بيكهام، سعد سمير، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، والتر بواليا ، حسين الشحات.

ويخوض فريق الأهلي مباراة صعبة وفارقة في مشواره الإفريقي عندما يلتقي فيتا كلوب في الثالثة من عصر اليوم بتوقيت القاهرة الثانية بتوقيت الكونغو، على ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا في رابع جولات المجموعة الإولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة اليوم تحمل رقم 4، بعدما سبق أن التقى الأهلي بفريق فيتا كلوب في3 مناسبات تمكن نادي القرن من تحقيق الفوز في مناسبة وتعادل في الثانية، وخسر في الثالثة.