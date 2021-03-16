شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد المنعم عن تشكيل الأهلي: موسيماني يلعب بخطة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق، على التشكيل الذي أعلنه بيتسو موسيماني مدرب القلعة الحمراء، لمباراة فيتا كلوب الكونغولي في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وقال شريف عبد المنعم في تصريحات لقناة الأهلي: يبدو أن موسيماني غير قلق في مباراة اليوم، وهو يلعب بنفس الخطة التي لعب بها أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية.

أضاف ترافولتا الكرة المصرية: وجود الثلاثي مروان محسن ومحمد شريف مع أجاي وطاهر، توليفة مميزة في الهجوم، وبينها انسجام، والتشكيل يجمع بين الجرأة الهجومية والدفاع.

من جانبه أكد علاء ميهوب أن المسئولية الأكبر تقع على عاتق الثنائي بدر بانون وياسر إبراهيم، خاصة لعدم ترك المساحات أو فتح الملعب.

ويسعى النادى الأهلى لحصد ثلاث نقاط ثمينة خارج الديار للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي، والدفاع عن لقبه الذي يحمله عن الموسم الماضي، وفى أسوأ الظروف لن يقبل الأحمر وجماهيره بأقل من التعادل متحدياً الكثير من العوامل التي تتمثل في الغيابات والأرض والمناخ.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة فيتا كلوب ببطولة أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوي وبدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وإليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وأجايي ومحمد شريف ومروان محسن.

ويلعب الأهلي مع فيتا كلوب في الثالثة من عصر اليوم بتوقيت القاهرة ، الثانية بتوقيت الكونغو، على ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا في رابع جولات المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.