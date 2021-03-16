شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابي يحذر دفاع الأهلي من سيناريو مباراة الذهاب أمام فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر أسامة عرابي نجم النادي الأهلي السابق، دفاع القلعة الحمراء، من المرتدات السريعة لفريق فيتا كلوب، خلال اللقاء المرتقب بين الفريقين في دوري أبطال أفريقيا والذي يستضيفه استاد الشهداء بالكونغو، وقال عرابي في تصريحات لقناة الأهلي: أهم شئ هم اللاعبون الذي سيتحملون مسئولية القيام بالأدوار الدفاعية وقت خروج الأهلي بالهجمات، يجب أن يكونوا في حالة صحوة مستمرة.

أضاف عرابي: غياب الصحوة الدفاعية كلفت الأهلي هدفين في مباراة القاهرة وهي ما صعبت مهمة الفريق خلال مباراة اليوم، ويجب أن يكون هناك حذر من اللاعبين.

وواصل: اللاعبون أصحاب الخبرات يقع على عاتقهم مسئولية كبيرة في توجيه زملائهم داخل الملعب وتوزيع الجهد على المباراة في ظل الظروف الصعبة التي تقام فيها المباراة.

ويسعى النادى الأهلى لحصد ثلاث نقاط ثمينة خارج الديار للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي، والدفاع عن لقبه الذي يحمله عن الموسم الماضي، وفى أسوأ الظروف لن يقبل الأحمر وجماهيره بأقل من التعادل متحدياً الكثير من العوامل التي تتمثل في الغيابات والأرض والمناخ.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة فيتا كلوب ببطولة أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوي وبدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وإليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وأجايي ومحمد شريف ومروان محسن.

ويلعب الأهلي مع فيتا كلوب في الثالثة من عصر اليوم بتوقيت القاهرة ، الثانية بتوقيت الكونغو، على ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا في رابع جولات المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.