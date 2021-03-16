"المركز الأوليمبي" يحتضن دورة الإعداد النفسي لذوي القدرات والهمم

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القاهرة - سامية سيد - احتضن المركز الأوليمبي بالمعادي، دورة الإعداد النفسي لذوي القدرات والهمم، التي تقام خلال الفترة من 14 حتى 18 مارس الجاري، بمشاركة 50 دارسا من مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية والبحيرة والسويس والإسماعيلية وسوهاج، كما يتنظم من قبل الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة ويقوم بإلقاء المحاضرات كل من الدكتور صبحي حسانين والدكتور محمد الحماحمي ودكتورة حياة خطاب ودكتور خالد مسعود.

كما احتضن المركز الأوليمبي بالمعادي، مباراة كرة الطائرة بين فريقي بتروجيت والداخلية ضمن مباريات الدوري الممتاز للكرة الطائرة.

وانتهى اللقاء بفوز بتروجت على الداخلية بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وجاءت النتائج على النحو التالي:

25 / 20 و17 / 25 و25 / 18 و 25 / 15.

وبهذا الفوز يحتل بتروجيت المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، بينما يأتي فريق الداخلية في المركز الحادي عشر.

وحرص مسئولو المركز الأوليمبي بالمعادي على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة من بينها تطهير وتعقيم صالات التدريب، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة قبل الدخول ومنع التكدس والزحام والالتزام بارتداء الكمامات