موسيماني يحذر مهاجمي الأهلي من تكرار إهدار الفرص بموقعة الشهداء

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القاهرة - سامية سيد - حذر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي مهاجمي الفريق من تكرار إهدار الفرص السهلة في مباراة فريقه ضد فيتا كلوب اليوم الثلاثاء بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وطالب موسيماني مهاجمي الأهلي باستغلال أنصاف الفرص التي تتاح لمهاجمي الفريق الأحمر في مباراة اليوم، وعدم تكرار الأخطاء التي وقعت في مباراة الجولة الأخيرة بسبب كم الفرص الكثيرة التي أهدرها الفريق الأحمر.

كمال طالب موسيماني لاعبيه بالتركيز أمام المرمى وعدم الانشغال بأكثر من قرار وقت إتاحة الفرصة، حتي يحسن القرار، لاسيما بعدما تسبب غياب التركيز في المباراة الماضية بضياع كم هائل من الفرص أمام مرمى فيتا كلوب.

ووصل فريق الأهلي، إلي ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا لمواجهة فريق فيتا كلوب في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة فيتا كلوب ببطولة أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي: محمد الشناوي وبدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وإليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأجاي ومحمد شريف ومروان محسن.

ويلعب الأهلي مع فيتا كلوب في الثالثة من عصر اليوم بتوقيت القاهرة الثانية بتوقيت الكونغو، على ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا في رابع جولات المجموعة الإولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.