شكرا لقرائتكم خبر عن أخر ظهور لكارتيرون مع الزمالك قبل مواجهة الترجى بدورى الأبطال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات التاسعة من مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك نظيره الترجى التونسى، فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى يقام باستاد القاهرة الدولى.

ومباراة الترجى هى أول ظهور لكارتيرون مع الأبيض، فى الولاية الجديدة له، حيث تولى القيادة الفنية للزمالك خلفا لباتشيكو، الذى رحل بعد الفوز على سيراميكا فى بطولة الدورى بهدفين نظيفين .

وكانت أخر مباراة قادها باتريس كارتيرون مع الزمالك، أمام الانتاج الحربى فى الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدورى، والتى أقيمت سبتمبر 2020 ، وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد، بصناعة من محمود الونش .

ويتصدر الترجى التونسى ترتيب مجموعة الزمالك برصيد 7 نقاط، ويليه مولودية الجزار بـ 6 نقاط، ثم الزمالك فى المركز الثالث بعد أن جمع نقطتين فقط، و فى قاع الجدول تونجيث بنقطة واحدة .

وتعادل الزمالك مع مولودية الجزائر سلبيا، ثم مع تونجيث سلبيا أيضا، و خسر امام الترجى التونسى بثلاثية فى تونس .