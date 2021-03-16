شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجى بدورى الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يدخل فريق الزمالك، مواجهة فاصلة ومصيرية حينما يستضيف الترجى التونسى باستاد القاهرة الدولى، فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى يطمح فيها الفارس الأبيض لتحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث التى من شأنها أن تُعيد الأمل فى تأهل الفريق من دور المجموعات لدور الثمانية بدورى الأبطال.

س: ما هو موقف الزمالك بالمجموعة؟

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بمجموعته بدورى أبطال أفريقيا، برصيد نقطتين فقط خلف الترجي التونسى المتصدر برصيد 7 نقاط ومولودية الجزائر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، فيما يقع فريق تونجيث السنغالى في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز على "باب سويقة" حتى يعيد الأمل في عبور دور المجموعات.

س: كيف استعد كارتيرون لأول مباراة فى ولايته الثانية مع الزمالك؟

ج: مباراة الترجى التونسى الليلة ستكون المواجهة الأولى للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، في ولايته الثانية مع الفريق الأبيض، حيث تولى الديك الفرنسى مهمة القيادة عقب توجيه الشكر للبرتغالى جايمى باتشيكو بعد تحقيق الفوز على سيراميكا في الدورى يوم الخميس الماضى، وأصر باتريس على أن يقود الزمالك فى مواجهة الترجى والتي تعد المباراة المهمة التى ستُعيد الأمل للفارس الأبيض وتكون دفعة قوية لتحقيق الفوز في المواجهات المتبقية لحصد بطاقة التأهل، كما يرغب الخواجة الفرنسي في مصالحة الجماهير البيضاء بعدما ترك الفريق ورحل في ولايته الأولى من أجل تولى قيادة التعاون السعودى.

س: ما هى أبرز تعليمات الديك الفرنسى للاعبى الزمالك؟

ج: شدد كارتيرون على اللاعبين ضرورة التركيز طوال شوطى المباراة، والعمل على تسجيل هدف مبكر من أجل إرباك حسابات الفريق التونسى، الذى من المتوقع أن يعتمد على التأمين الدفاعى على أمل العودة إلى بلاده بنقطة التعادل، خاصة أن الترجى حقق الفوز على الزمالك في رادس بنتيجة 3 / 1، وهو الأمر الذى سيجعلهم حذرين خلال اللقاء ويأملون في حصد نقطة التعادل، ما قد يتسبب في تصعيب المباراة على أبناء ميت عقبة.

س: ما هو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الترجى؟

ج: من المتوقع أن يجرى الفرنسى باتريس كارتيرون بعض التعديلات على تشكيل الفريق الذى سيخوض به مباراة الترجى التونسى، ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى، في الدفاع محمد علاء ومحمود حمدى الونش وعبد الله جمعة وأحمد عيد، في الوسط، طارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، وفى الهجوم حميد أحداد أو أسامة فيصل.

س: من يدير المباراة تحكيميا؟

ج: أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، مهمة إدارة مباراة الزمالك والترجي التونسى الليلة للحكم الكونغولى جان جاك ندالا.