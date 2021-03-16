شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجى بدورى الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
يدخل فريق الزمالك، مواجهة فاصلة ومصيرية حينما يستضيف الترجى التونسى باستاد القاهرة الدولى، فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى يطمح فيها الفارس الأبيض لتحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث التى من شأنها أن تُعيد الأمل فى تأهل الفريق من دور المجموعات لدور الثمانية بدورى الأبطال.
س: ما هو موقف الزمالك بالمجموعة؟
يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بمجموعته بدورى أبطال أفريقيا، برصيد نقطتين فقط خلف الترجي التونسى المتصدر برصيد 7 نقاط ومولودية الجزائر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، فيما يقع فريق تونجيث السنغالى في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز على "باب سويقة" حتى يعيد الأمل في عبور دور المجموعات.
س: كيف استعد كارتيرون لأول مباراة فى ولايته الثانية مع الزمالك؟
س: ما هى أبرز تعليمات الديك الفرنسى للاعبى الزمالك؟
ج: شدد كارتيرون على اللاعبين ضرورة التركيز طوال شوطى المباراة، والعمل على تسجيل هدف مبكر من أجل إرباك حسابات الفريق التونسى، الذى من المتوقع أن يعتمد على التأمين الدفاعى على أمل العودة إلى بلاده بنقطة التعادل، خاصة أن الترجى حقق الفوز على الزمالك في رادس بنتيجة 3 / 1، وهو الأمر الذى سيجعلهم حذرين خلال اللقاء ويأملون في حصد نقطة التعادل، ما قد يتسبب في تصعيب المباراة على أبناء ميت عقبة.
س: ما هو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الترجى؟
س: من يدير المباراة تحكيميا؟
ج: أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، مهمة إدارة مباراة الزمالك والترجي التونسى الليلة للحكم الكونغولى جان جاك ندالا.