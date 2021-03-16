شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. هشام زكريا: لا أهوى دخول المطبخ وأشجع ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هشام زكريا المدير الفني الأسبق لوادى دجلة .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

مشاهدة المباريات خاصة وأهوى الجلوس في المنزل

هل تحب دخول المطبخ ؟

لا

ما الأكلة التى تفضلها ؟

أحب الأكل البيتى

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

أحمد زكى

من مطربك المفضل ؟

ليس هناك مطرب مفضل فأنا أحب الأغانى القديمة

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

ما أكثر دولة تفضل زيارتها؟

السعودية

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

رونالدو

النادى الذى تشجعه عالميا؟

ريال مدريد