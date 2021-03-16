شكرا لقرائتكم خبر عن صبري المنياوي: شخصية مدرب الإسماعيلي قوية ومش خايف على الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد صبري المنياوي مدرب الإسماعيلي السابق، أنه غير قلق على الفريق رغم تراجع الدراويش في جدول مسابقة الدوري العام، وقال المنياوي في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع حازم إمام: دخلت الإسماعيلي الموسم الماضي في محاولة إنقاذ لكن الأمور لم تكن بهذا الشكل، ومع ذلك الاسماعيلي ميتخافش عليه، وحتى المباريات التي خسرها أو تعادل فيها كان لدي الللاعبين روح قتالية في الملعب، ولكن حالفهم سوء حظ والفريق لديه مجموعة لاعبين مميزة.

أضاف: النوايا الحسنة والحب هي ما تحكم نجاح أي عمل وخاصة في كرة القدم، المدرب أدرى بالموقف ويعرف ظروف الفريق، لكن مباراة اليوم تحتاج قوة هجومية مميزة، ولدينا لاعبين قادرين على حصد الفوز، وكل التوفيق للمدرب لاختيار التشكيل الأنسب.

وواصل: بصراحة أنا من أشد المعجبين بفريق وادي دجلة منذ سنتين، وفي مباراة الاسماعيلي، كان الدراويش متحكمين في اللقاء جيد جداً ويوفيتش لديه فكر وشخصية ظهرت على الفريق، وحتى مباراة الأهلي التي خسرناها، كان ممكن أن يسجل الفريق في الشوط الأول والأهلي كان أسوأ منا.

وعن اعتذار أشرف خضير عن الاستمرار في جهاز يوفيتش بعد 24 ساعة من توليه المهمة قال المنياوي: المدرب أراد أن يكون معه مساعد من بلده فيجب أن يتم ذلك الأمر ولا يمكن الضغط عليه، وفي أغلب الأحيان يتم النزول على رأي المدرب، ويجب أن يحصل على فرصته في قيادة الفريق ومنحه كل الصلاحيات حتى يمنحنا نتائج جيدة.

ويلتقى الإسماعيلى منافسه طلائع الجيش اليوم الثلاثاء على ملعب جهاز الرياضة العسكرى لحساب منافسات الجولة الــ16 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 4 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 20، فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط بعدما لعب 15 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 20.