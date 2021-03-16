شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يعاين ملعب الشهداء قبل مواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على معاينة أرضية ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا قبل انطلاق مواجهة فيتا كلوب.



وتنطلق المباراة في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق لخوض مباراة فيتا كلوب ببطولة إفريقيا.



ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأجايي ومحمد شريف ومروان محسن. وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة فيتا كلوب ببطولة إفريقيا.



وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم،

وديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأجايي، ومحمد شريف ومروان محسن.



ويخوض الأهلي مباراة مصيرية أمام فيتا كلوب الكونغولي في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت الكونغو، على ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا في رابع جولات المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.