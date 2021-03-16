شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يعاين ملعب الشهداء قبل مواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على معاينة أرضية ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا قبل انطلاق مواجهة فيتا كلوب.
وتنطلق المباراة في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق لخوض مباراة فيتا كلوب ببطولة إفريقيا.
ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأجايي ومحمد شريف ومروان محسن. وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة فيتا كلوب ببطولة إفريقيا.
وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم،
وديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأجايي، ومحمد شريف ومروان محسن.
ويخوض الأهلي مباراة مصيرية أمام فيتا كلوب الكونغولي في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت الكونغو، على ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا في رابع جولات المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
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