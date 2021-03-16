شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لفريق أتالانتا امام ريال مدريد بدورى ابطال اوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر جيان بييرو جاسبرينى، المدير الفني لفريق اتالانتا، على ملامح تشكيل فريقه لمباراة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، المقررة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في إياب ثمن نهائي البطولة التي يحمل لقبها 13 مرة.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، التشكيل المتوقع لنادى اتالانتا، خلال المواجهة المهمة لكتيبة زين الدين زيدان،و يطمح اتالانتا في تحقيق بمفاجأة بالإطاحة بالنادى الملكى الطامح للعودة لمنصات التتويج الاوروبية.

وسيكون التشكيل الأقرب لفريق اتالانتا كالتالي:

أتالانتا: جوليني- تولوي- روميرو- بالومينو- مايهلي- دي رون- باساليتش- جوسينس- بيسينا- مورييل- زاباتا.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت قبل أسبوعين في بيرجامو، قد انتهت بفوز ريال مدريد 0-1.