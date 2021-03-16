شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لريال مدريد فى مواجهة اتالانتا بدورى ابطال اوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على ملامح تشكيل فريقه لمباراة أتالانتا بدوري أبطال أوروبا، المقررة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في إياب ثمن نهائي البطولة التي يحمل لقبها 13 مرة.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، التشكيل المتوقع للنادى الملكى خلال المواجهة المهمة لكتيبة زين الدين زيدان، الذي يطمح للعودة لمنصات التتويج الاوروبية رفقة الميرنجى.

واتضح من خلال التشكيل أن زيدان سيعوض غياب الثلاثي داني كارفاخال وكاسيميرو وإيدين هازارد، بالثلاثي لوكاس فاسكيز وفيدي فالفيردي وإيسكو.

وسيكون التشكيل الأقرب لفريق ريال مدريد كالتالي:

ريال مدريد: كورتوا- ميندي- فاران- راموس- فاسكيز- فالفيردي- كروس- مودريتش- إيسكو- فينيسيوس- بنزيما.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت قبل أسبوعين في بيرجامو، قد انتهت بفوز ريال مدريد 0-1.