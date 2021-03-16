شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين مباراة الزمالك والترجي بخطة «الدوائر الأمنية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك مع نظيره الترجى التونسى، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بدورى أبطال أفريقيا المقرر لها التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة.

ويؤمن رجال «الافريقية للأمن والحراسة» المباراة من بدايتها حتى نهايتها، مع تأمين ممر اللاعبين وطاقم التحكيم بنظام «الدوائر الأمنية، فيما تُعد مباراة الترجى، هي بداية عودة العلاقة بين كارتيرون وجمهور الزمالك، خاصة بعد رحيله في النسخة الماضية من دورى الأبطال، ليتولى تدريب التعاون السعودى.

وتنال مباراة الزمالك والترجى أهمية كبيرة للفريق الأبيض عامة ولكارتيرون خاصة، لأن الفوز بها واقتناص النقاط الثلاثة ينعش امال الفريق في البطولة، خاصة أن رصيده نقطتان فقط بالمجموعة الرابعة من مجموعات البطولة.

وتسلم كارتيرون من جهازه المعاون تقريرا كاملا يتضمن كافة المعلومات اللازمة عن فريق الترجى، ويشمل التقرير أسماء أكثر اللاعبين تأثيرا داخل الفريق بالوقت الحالي، والغيابات المنتظرة في صفوف بطل تونس في مباراة اليوم، وبعض المعلومات الكاملة عن كافة خطوط الفريق التونسي، بداية من حراسة المرمى وحتى خط الهجوم.

ويعمل كارتيرون على رفع اللياقة البدنية، للاعبى الزمالك بالإضافة إلى إعادة تجديد الثقة في أنفسهم وحثهم على تحقيق الفوز في مواجهة القاهرة، حتى يتمسك الفارس الأبيض بالأمل في التأهل لدور الثمانية بدورى الأبطال.