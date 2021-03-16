شكرا لقرائتكم خبر عن ليس أحمد الطيب.. معلق خاص لمباراة الأهلي وفيتا كلوب ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت قناة «مكسبي» إسنادة مهمة التعليق على مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي لمعلق خاص عبر شاشتها.

ويلعب الأهلي امام فيتا كلوب الكونغولي، بملعب الأخير في الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب القناة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :«أعلنت مكسبي إذاعة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بمعلق خاص».

تردد قناة «مكسبي» المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات هو 11411 أفقي ومعدل الترميز 2700.

ويحل الأهلي ثالثاً في مجموعته بدوري أبطال أفريقيا برصيد 3 نقاط.

وكان التعادل 2/2 قد حسم نتيجة لقاء الجولة الماضية الذي جمع الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي بملعب القاهرة.

وكانت جماهير النادي الأهلي قد شنت هجوماً ضارياً على إدارة قنوات بي ان سبورتس بسبب إسناد مهمة التعليق على مباراة فيتا للمعلق أحمد الطيب، بسبب حالة الاحتقان الشديدة بين الطرفين.