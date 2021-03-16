شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لفريق الزمالك في المباراة المصيرية امام الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، يستضيف الفريق الكروى الاول بنادى الزمالك نظيره الترجي التونسي عند التاسعة مساء اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



وتعد هذه هي المباراة هي الأولى للمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، العائد إلى الزمالك من جديد، بعد رحيل البرتغالي جايمى باتشيكو.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد ابو جبل

الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمود الونش، أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف اوباما، أحمد سيد «زيزو»، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: أسامة فيصل

وكان الزمالك قد خسر من الترجى في المباراة الماضية بنتيجة 3-1 على ملعب رادس.