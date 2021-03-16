شكرا لقرائتكم خبر عن مكسبي تذيع مباراة الزمالك والترجي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت قناة مكسبي المفتوحة نقل مباراة الزمالك والترجي التونسي، المقرر لها اليوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً، بملعب القاهرة، بمنافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الزمالك أمام الترجي مساء اليوم في الظهور الأول لباتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك في مستهل مشواره بالولاية الثانية مع الفريق.

وتذيع مكسبي المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات المباراة في الموعد سالف الذكر، وترددها 11411 أفقي بمعدل ترميز 27500.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أفريقيا برصيد نقطتين، بينما يخوض الترجي المباراة وهو متصدر للترتيب بـ 7 نقاط.