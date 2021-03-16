شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب يتحول إلى «بركة مياه» قبل المباراة بساعة (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شهدت مدينة كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية أمطارًا غزيرة منذ الصباح الباكر، والتي أدت إلى غرق شوارع المدينة وشلل مروري في العديد من شوارعها الرئيسية، فيما تستضيف المدينة على استاد الشهداء مباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتحول ملعب الشهداء إلى بركة مياه قبيل بدء المباراة بساعة، لتتردد أنباء عن احتمالية تأجيل المباراة.

استاد الشهداء في الكونغو قبيل مباراة الأهلي و فيتا كلوب

ويسعى النادي الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام فيتا كلوب لتحسين وضعه في المجموعة التي يحتل فيها المركز الثالث بعد 3 مباريات برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع فيتا كلوب، بفوز وحيد على المريخ السوداني وهزيمة أمام سيمبا التنزاني والتعادل مع فيتا كلوب في استاد القاهرة.