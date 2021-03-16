شكرا لقرائتكم خبر عن المصري اليوم مباشر.. مباراة الأهلي وفيتا كلوب لحظة بلحظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تقدم بوابة «المصري اليوم» مباراة الاهلي وفيتا كلوب لحظة بلحظة، وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن تشكيل فريقه في مواجهة فيتا كلوب بطل الكونغو، في اطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والتي يستضيفها ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، مجدي أفشة، جونيور أجايي

الهجوم: محمد شريف - مروان محسن

و يدخل الاهلي مباراة اليوم، ولا بديل عن الفوز، لاستكمال مشوار الحفاظ على لقبه الأفريقي الذي توج به في النسخة الماضية، على حساب الزمالك، خاصة وأن أي نتيجة سلبية ستهدد فرصه في الصعود للدور التالي من البطولة.

وشهدت مدينة كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية أمطارًا غزيرة منذ الصباح الباكر، والتي أدت إلى غرق شوارع المدينة وشلل مروري في العديد من شوارعها الرئيسية، فيما تستضيف المدينة على استاد الشهداء مباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.