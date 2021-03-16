شكرا لقرائتكم خبر عن مكسبي تذيع مباراة الأهلي وفيتا كلوب .. تعرف على ترددها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره فيتا كلوب الكونغولي، بملعب الأخير، في الثالثة من عصر غدٍ الثلاثاء، بمنافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها المقبلة 2020-2021.

وأعلنت قناة مكسبي المفتوحة نقل المباراة عبر شاشتها في الموعد سالف الذكر.

تردد القناة هو 11411 أفقي على القمر الصناعي نايل سات ومعدل الترميز 27500.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال أفريقيا برصيد 3 نقاط وهو نفس رصيد فيتا كلوب صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف عن حامل اللقب.

وكان الأهلي قد تعادل أمام فيتا كلوب بهدفين لكل منهما على ملعب القاهرة في لقاء الجولة الماضية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.