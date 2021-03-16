شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الأهلي السابق: بطل أفريقيا يعاني من تراجع الأداء منذ القمة الأخيرة أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد علاء إبراهيم مهاجم الأهلي السابق، على صعوبة لقاء الفريق الأحمر ضد فيتا كلوب، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال علاء إبراهيم في تصريحات تليفزيونية: الاهلي يستطيع خطف هدف مبكر في بداية المواجهة وعلى اللاعبين التركيز على ذلك رغم أن هناك تراجع كبير في أداء لاعبي الأهلي، وتحديدا منذ نهائي القرن أمام الزمالك.

وتابع: الأهلي سقط في فخ التعادل أمام فيتا كلوب في القاهرة، رغم سيطرته على أحداث اللقاء، لكن الفريق وجد سوء حظ كبير لافتا أن نتيجة التعادل ستكون جيدة ومن الممكن أن تخدم نتائج المباريات المقبلة الاهلي في التأهل، لذلك الأهم هو عدم الخسارة.

و يحل فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، ضيفًا على فريق فيتا كلوب الكونغولي، على ملعب «الشهداء»، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بحثًا عن الفوز والحصول على النقاط الثلاث، لتحسين موقفه في المجموعة الأولى، والتي يتواجد فيها أيضا كل من سيمبا التنزاني، والمريخ السوداني، خاصة بعد التعادل الفريقين بهدف لكل منهما في الجولة الماضية، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة.

يدخل المارد الأحمر مباراة اليوم، ولا بديل عن الفوز، لاستكمال مشوار الحفاظ على لقبه الأفريقي الذي توج به في النسخة الماضية، على حساب الزمالك، خاصة وأن أي نتيجة سلبية ستهدد فرصه في الصعود للدور التالي من البطولة.