شكرا لقرائتكم خبر عن ‏قبل مباراة الزمالك والترجي.. 4 أرقام قياسية لكارتيرون في أفريقيا أحدهم مع الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستهل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، ولايته الثانية داخل جدران ميت عقبة، بخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام منافسه المفضل الترجي التونسي، مساء اليوم الثلاثاء، بمنافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا بملعب القاهرة.

وعاد كارتيرون لتولي قيادة الزمالك في ولاية ثانية عقب توجيه الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو.

ونرصد في التقرير التالي 4 أرقام قياسية حققها الفرنسي كارتيرون خلال مغامراته في أدغال القارة السمراء ببطولات الأندية الأفريقية مع أكثر من نادي.

أبرز أرقام كارتيرون القياسية كانت خلال ولايته للأهلي، فتعتبر المرة الوحيدة التي حقق خلالها النادي الأحمر 4 انتصارات متتالية في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا عبر تاريخ مشاركاته في تلك المرحلة، خلال ولاية كارتيرون، بنسخة 2018، فمع توليه المهمة قاد الأهلي للانتصار بشكل متتالي على حساب كل من تاونشيب رولرز ببوتسوانا ثم بالقاهرة، كذلك الفوز على الترجي في رادس وبالجولة الأخيرة على كامبالا سيتي الأوغندي.

كارتيرون هو واحد من إثنين مدربين حققا السوبر الأفريقي مع ناديين مختلفين، رفقة التونسي المخضرم يوسف البنزرتي، فعانق الفرنسي السوبر مع الرجاء في 2019 و مع الزمالك في 2020 وكلاهما على حساب الترجي منافسه الليلة في لقائه الأول مع الفارس الأبيض في الولاية الثانية.

ويعد الفرنسي باتريس كارتيرون هو المدير الفني الوحيد في الألفية الحالية الذي قاد فريق للفوز ذهاباً إياباً في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك مع مازيمبي نسخة 2015 على حساب اتحاد الجزائر، حيث كان اخر انتصار لفريق ذهاباً إياباً في نهائي دوري الأبطال هو هارتس أوف أوك الغاني مع نهاية الرقن الماضي على حساب الترجي.

كارتيرون قاد الزمالك لرقم مميز خلال مجموعات دوري الأبطال في النسخة الماضية 2019-2020، فكان الأبيض وحيداً من بيض 16 فريقاً لم تهتز شباكه على ملعبه خلال مرحلة المجموعات.