شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلى السابق ينصح موسيمانى بمشاركة «بواليا» أمام فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عادل عبدالرحمن نجم الأهلي السابق أن الفريق يحتاج لخوض مواجهة فيتا كلوب اليوم بدوري الأبطال بخطة متوازنة بين الدفاع والهجوم.

وأضاف عبدالرحمن في تصريحات إذاعية «يجب أن يتحلى الفريق بالحذر الشديد في الكرات الثابتة التي يجيد فريق فيتا تنفيذها، كما أخشى من وجود ثغرة بين ياسر إبراهيم وبدر بانون وذلك في ظل قدرة فيتا كلوب على القيام بالهجمات المرتدة.

وتابع: الأهلي يحتاج بشدة لتحقيق النقاط الـ3 حتى يتحكم في سيناريوهات التأهل عن هذه المجموعة، وعدم الدخول في حسابات معقدة، وواصل، أتمنى مشاركة طاهر محمد طاهر في هذه المواجهة حيث يحتاج الفريق للاعب يستطيع التحكم في الكرة بشكل جيد، كما أرى أن مشاركة والتر بواليا في هذه المواجهة ستكون أفضل من محمد شريف بسبب أجواء اللقاء.

وأختتم، الأهلي مطالب بفرض السيطرة من البداية وفي نفس الوقت أرفض استعجال اللاعبين نحو تحقيق الفوز، حتى لا يتسبب ذلك في وضع ضغوط كبيرة عليهم خلال اللقاء.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطوّلة مع جهازه المعاون؛ لبحث عدة تفاصيل فنية خاصة بمباراة فيتا كلوب.

وناقش موسيماني مع جهازه المعاون بعض الأمور الخاصة بالمنافس الكونغولي وأرضية الملعب ودرجة الحرارة، ومهام لاعبي الأهلي وغيرها من التفاصيل التي تتعلق بمواجهة اليوم أمام الفريق الكونغولي.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب في الثالثة من عصر اليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت الكونغو، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.