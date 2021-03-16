موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم في أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف فيتا كلوب الكونغولي، نظيره الأهلي، في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، بالكونغو، في الجولة الرابعة من دور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من: فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

وكان الأهلي قد فاز في الجولة الأولى على المريخ السوداني بالقاهرة بثلاثية نظيفة، ثم خسر أمام سيمبا التنزاني في تنزانيا بهدف نظيف في الجولة الثانية، ثم تعادل مع فيتا كلوب في القاهرة 2-2، في الجولة الثالثة .

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن فيتا كلوب الوصيف، فيما يتصدر سيمبا التنزاني الترتيب بـ7 نقاط.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات على حساب ضد سونيديب، بطل النيجر في الدور الأول، حيث فاز الأحمر في مباراة الذهاب التي أقيمت في النيجر بهدفٍ نظيف، وذلك قبل أن يسحق مضيفه في الإياب بأربعة أهدافٍ نظيفة.

وكان المارد الأحمر، قد تُوج باللقب الإفريقي الموسم الماضي على حساب غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف، مما أهله للمشاركة في مونديال الأندية بقطر، إذ حصل الأهلي على المركز الثالث بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

ويعتبر الأهلي صاحب الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا بواقع تسع مناسبات، في المقابل يأتي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في الترتيب الثاني برصيد خمسة ألقاب.

قائمة الأهلي

من جانبه، أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق ‏لمواجهة فيتا كلوب.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ‏وعمرو السولية، وصلاح محسن ومحمد مجدي قفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل ‏كوكا.

وتم استبعاد على معلول ومحمود وحيد ووليد سليمان للإصابة، وكهربا للإيقاف.

تشكيل الأهلي

ومن المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف

خط الوسط : السولية وآليو ديانج وحسين الشحات وأجايي وقفشة

خط الهجوم: محمد شريف

القنوات الناقلة

يذاع اللقاء فضائيا بشكل حصري على قناة beIN Sports HD 4، بتعليق أحمد الطيب.