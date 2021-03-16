زيدان عن عودة رونالدو: إنه أمر ممكن

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مدريد: فتح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني لكرة القدم الاثنين الباب امام عودة محتملة لنجمه السابق مهاجم يوفنتوس الايطالي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وردا على سؤال في لقاء صحافي مع قناة "سكاي" الايطالية عشية استضافة أتالانتا برغامو الإيطالي في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، قال زيدان "عندما تكون هناك شائعات كثيرة (عن احتمال عودة رونالدو إلى ريال مدريد)، فربما يكون هناك بعض الحقيقة في ذلك؟".

وأضاف "إنه ممكن، إنه ممكن ...".

وتابع "نحن نعرف كريستيانو، نعرف شخصيته وكل ما فعله في ريال مدريد. لكنه اليوم لاعب في يوفنتوس ويجب أن يكون هناك احترام له وليوفنتوس".

وأردف قائلا "فعلت ما كان يتعين عليّ فعله مع كريستيانو. دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل. أتيحت لي الفرصة لتدريبه، إنه لاعب مثير للإعجاب. اليوم يوفنتوس هو المستفيد من خدماته".

وانتشرت شائعات كثيرة في الاونة الاخيرة وتحديدا منذ الخروج المخيب ليوفنتوس من ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي، مفادها أن رونالدو قد يعود الى صفوف النادي الملكي بسبب الانتقادات الكثيرة التي وجهت اليه لعدم قدرته على قيادة فريق "السيدة العجوز" الى إحراز اللقب القاري الذي يلهث وراءه منذ عام 1996 ولقبه الثاني في تاريخه في المسابقة.

وتعاقد يوفنتوس مع رونالدو صيف 2018 من ريال مدريد مقابل 117 مليون يورو من أجل التتويج بالكأس ذات الأذنين الطويلتين.

وأشارت صحيفة "ماركا" وقناة "إل شيرينغيتو" إلى محادثات محتملة بين وكيل اعمال "سي آر 7" خورخي منديش وأعضاء من مجلس ادارة النادي المدريدي.

وأكد رونالدو الأحد في تعليق تحت صورة نشرها على موقع إنستغرام عقب تسجيله هاتريك في مرمى كالياري (3 1) في الدوري ورفع غلته من الاهداف في المباريات الرسمية الى 770 هدفا محطما الرقم القياسي السابق والذي كان بحوزة الاسطورة البرازيلي بيليه، أن "المستقبل هو غدًا ولا يزال هناك الكثير لنكسبه مع يوفنتوس والبرتغال!".

وردّ المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي على شائعات عودة رونالدو إلى صفوف ريال مدريد قائلا لشبكة "سكاي سبورتس": "تواجده معنا يشكل امتيازا بالنسبة لنا. سيبقى معنا وهو جزء من مستقبل يوفنتوس".

من جهته، أكد زميله السابق في الهجوم الملكي الفرنسي كريم بنزيمة أنه سيكون سعيدا باللعب مرة أخرى مع النجم البرتغالي.