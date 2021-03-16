الدوري الأميركي للمحترفين: جيمس يتألق ويضيف فوزاً جديداً لليكرز

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







لوس انجليس : حقق النجم ليبرون جيمس رابع "تريبل دابل" له هذا الموسم، ليقود لوس أنجليس ليكرز إلى اكتساح غولدن ستايت ووريورز 128 97، منهياً المباراة برصيد 22 نقطة و10 متابعات و11 تمريرة حاسمة، وسط سيطرة شبه كاملة لليكرز على المباراة ليحقق فوزاً مهماً خارج أرضه على ملعب "شايس سنتر".

وفي الجهة المقابلة، سجل ستيفن كوري 27 نقطة لغولدن ستايت، لكن النزال المنتظر مع زميله في فريق "كل النجوم" جيمس، لم يكن على مستوى التوقعات إذ كافح دفاع ووريورز لاحتواء هجوم الضيوف.

وزاد مونتريزل هاريل من غلة ليكرز التهديفية مع 27 نقطة، بينما أنهى كايل كوزما المباراة مع 17 نقطة. وبات ليكرز الآن مع 26 فوزاً و13 خسارة في المركز الثالث بترتيب المنطقة الغربية، بينما تراجع ووريورز إلى المركز التاسع مع 20 انتصاراً و20 خسارة على حد سواء.

وفي مباراة أخرى، حقق اليوناني جيانيس أنتيتوكونمبو ثالث "تريبل دابل" على التوالي، ليواصل ميلووكي باكس سلسلة انتصاراته للمباراة الرابعة بفوزه 133 122 على واشنطن ويزاردز.

وأنهى أنتيتوكونمبو المباراة برصيد 31 نقطة و15 متابعة و10 تمريرات حاسمة، في أداء رائع جديد من عيار أفضل لاعب، بعد يومين من "تريبل دابل" شملت 33 نقطة أمام ويزاردز أيضاً يوم السبت.

وقال مدرب باكس مايك بادنهولزر عن أداء النجم اليوناني "نشعر أننا قلنا ذلك كثيراً بعد المباريات خلال فترة جيدة خلت، لقد كان في وضع جيد ذهنياً لفترة من الوقت".

وأضاف أن "الطريقة التي يلعب بها، ويخلق فرصاً للآخرين ولنفسه. إنه يلعب كرة سلة رائعة". وزاد كريس ميدلتون 23 نقطة لميلووكي، بينما أنهى بروك لوبيز المباراة مع 22 نقطة، فيما كسر سبعة لاعبين من باكس أرقاماً مزدوجة.

ومن جهة ويزاردز، فكان برادلي بيل الأفضل مع تسجيل 37 نقطة، بعدما سجل 13 سلة من 19 محاولة، إضافة إلى أربع ثلاثيات.

وأضاف راسل ويستبروك 23 نقطة وصنع 17 تمريرة حاسمة، بينما أضاف الياباني روي هاتشيمورا 22 نقطة لواشنطن.