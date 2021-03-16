شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: كارتيرون ليس مدرباً جديداً على الزمالك وقادر على عبور الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، لا يعتبر مدرباً جديداً في القلعة البيضاء، وقال جمال حمزة في تصريحات عبر برنامج "وان تو" مع حازم إمام: توقيت تغيير المدير الفني كان صعبا جداً ولكن الميزة أن كارتيرون كان متوجدا قبل فترة قصيرة بالنادي، ولكن بعض العناصر تغيرت، رحل مصطفى محمد وظهر عناصر أخرى مثل إمام عاشور ويجب أن يضغط على الترجي ويغلط اللاعبين.

أضاف: لا أفضل طريقة رأس الحربة الوهمي وكنت أتمنى أن يحصل أسامة فيصل على فرصة كاملة مع باتشيكو ليكون جاهزا لقيادة الهجوم، وأعتقد أن حميد أحداد سيكون الأقرب لقيادة الهجوم.

وعن رأيه في ارتباط اللاعبين بباتشيكو قال جمال حمزة: أنت لا تلعب عند المدرب ليكون أداءك أفضل مع مدير فني عن غيره، ولكن ممكن زيزو يفوق مع كارتيرون ويستعيد تألقه، وكارتيرون لديه أزمات جيدة وهي وجود اختيارات كثيرة في المراكز.

وعن مباراة الترجي قال جمال حمزة: كارتيرون قادر على حسم مباراة الترجي رغم أنه تولى المسئولية قبل أيام لأنه لا يعتبر مدرب جديد، ومتفائل اليوم والزمالك هيفرحنا، وأتمنى أن كارتيرون يحافظ على التشكيل الموجود دون تعديل وبعد فترة يمكنه منح الفرصة للاعبين.

وينتظر عشاق نادي الزمالك مباراة الترجي التونسى المقبلة في دوري المجموعات الأفريقية المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، للعودة مرة أخرى لطريق الفوز بعد تعادلين وخسارة أمام نفس الفريق في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لهدف.

ويمتد تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية إلى 40 مباراة بواقع 30 مواجهة على الصعيد الأفريقى و10 مواجهات على صعيد البطولات العربية، ونجح الفارس الأبيض في تحقيق 18 انتصارا، فيما خسر 14 مباراة، وانتهت 8 لقاءات بالتعادل.

ونجح مهاجمو الزمالك في تسجيل 54 هدفاً في شباك الأندية التونسية، بينما استقبلت الشباك البيضاء 50 هدفاً.

الزمالك التقي مع الترجى فى 10 مباريات سابقة، بمختلف البطولات الأفريقية، وجاءت جميعها في بطولة دوري الأبطال باستثناء مواجهة وحيدة على لقب كأس السوبر الأفريقي عام 2020 حسمها الأبيض لصالحه.

مباريات الزمالك السابقة ضد الترجي شهدت تفوقا كاسحا للأبيض، حيث التقي الفريقان فى 10 مواجهات، ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز بـ4 مباريات، بينما تعادل الفريقان 3 مرات وفاز الترجي فى ثلاثة مباريات.

كما يتفوق الزمالك على الترجي التونسي من حيث تسجيل الأهداف في المباريات السابقة، حيث أحرز لاعبو الأبيض 13 هدفا في مرمي بطل تونس بينما استقبلت شباكهم 12 هدف.

مواجهات الزمالك والترجي لم تقتصر على البطولات الأفريقية فقط، حيث سبق والتقي الفريقان مرتين فى دور المجموعات لدوري أبطال العرب عام 2004، وفاز الزمالك بالمباراتين، حيث انتصر ذهابًا فى القاهرة بثلاثية نظيفة، فيما فاز إيابا بتونس بنتيجة 2-1.