شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ضد طلائع الجيش.. التاريخ فى صف الدراويش قبل موقعة جهاز الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الإسماعيلى منافسه طلائع الجيش اليوم الثلاثاء على ملعب جهاز الرياضة العسكرى لحساب منافسات الجولة الــ16 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 4 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 20، فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط بعدما لعب 15 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 20.

على صعيد تاريخ مواجهات الفريقين فقد لعبا 31 مباراة حيث فاز الدراويش 12 وتعادل فى مثلهم وخسر 7 لقاءات وله 41 هدفًا وعليه 27 هدفًا وكلين شيت 11 مباراة.

الدورى العام..ملعب الإسماعيلى، فاز الدراويش فى 7 وتعادل 6 وخسر 1، له 24 هدفًا وعليه 11، وخرج بكلين شيت فى 6 مباريات.ملعب طلائع الجيش، فاز الاسماعيلى فى 3 ، وتعادل 5 ، وخسر 6، له 12 هدفًا ، وعليه 16 هدفًا، وخرج بكلين شيت فى مباراتين.

أهداف الإسماعيلى عن طريق 24 لاعبًا .. عبد الله السعيد 5 أهداف، حسنى عبد ربه 3 أهداف، محمد حمص وأحمد سمير فرج ومصطفى كريم وعبد الله الشحات ومروان محسن وإبراهيم حسن هدفين لكلا منهم، محمد محسن أبو جريشة وسيد معوض ومحمد فضل وشريف عبد الفضيل ويوسف جمال وجودوين ومحمود حمد وجون آنطوى وعمرو السولية وأحمد سمير محمد وإيمانويل بناهينى ومحمود متولى وإسلام عبد النعيم وعبد الرحمن مجدى وبيكيتى دى سيلفا وأحمد مدبولى هدفًا لكلا منهم.

كأس مصرلعب الفريقان 3 مباريات فاز الدراويش فى 2، و تعادل 1 ، له 5 أهداف وعليه صفر، وخرد بكلين شيت فى 3 مباريات ” الصعود بضربات الترجيح مرة واحدة ”

الهدافون .. أحمد على هدفًا – أحمد سمير فرج هدفًا – مهاب سعيد هدفًا – عبد الله الشحات هدفًا – جون آنطوى هدفًا.

ولم يستطع فريق الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021 بعدما لعب الدراويش 9 مباريات خسر 5 لقاءات وتعادل فى 4 منها، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ 32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

ولعب النادى الإسماعيلى 15 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 12 هدفا واستقبل 20 هدفا، وله 10 نقاط فقط.

حقق الإسماعيلى الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الأهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك، والأهلى".