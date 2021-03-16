شكرا لقرائتكم خبر عن رفع مياه الأمطار وتعقيم ملعب مباراة الأهلى وفيتا كلوب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزاح عمال ملعب الشهداء الذى سيحتضن لقاء الأهلى وفيتا كلوب الكونغولى، المياه المتراكمة على جنبات الاستاد، وأجروا عملية تعقيم، قبل دقائق من اللقاء الذى سيجمع الفريقين ضمن فاعليات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى بمعاينة أرض الملعب قبل نزول اللاعبين لاداء الإحماء الأخير في ظل اهتمامه بمتابعة كل كبيرة وصغيرة قبل المباراة .

كانت الأمطار هطلت منذ الصباح الباكر اليوم، بالرغم من الطقس الحار الذى شهدته البعثة الحمراء منذ قدومها للعاصمة الكونغولية كينشاسا .