شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: طاهر عنده أزمة طبية ومستوى الشحات سئ جداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى ضياء السيد مدرب المنتخب السابق، أن هناك أمرا طبيا خاطئا متعلقا بطاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق، خاصة مع تجدد إصابته باستمرار، وقال ضياء السيد عبر برنامج "وان تو" مع حازم إمام: موسيماني قعد الهداف اللي بيسجل في عز تألقه وهو محمد شريف، ومنح الفرصة لبواليا ولم يكن موفق وفقدت ثنائي هجومي في وقت صعب.

وأضاف : موسيماني واضح أنه يتأثر بالضغط وهو من تسبب في هذه الأزمة، وحسين الشحات سئ بقاله 10 مباريات، وفي نفس الوقت يبدأ المباراة، وهناك إصرار عليه لا أعلم ماذا ينتظر منه، يجب أن يجلس على الدكة مباراتين أو ثلاثة لتجهيزه نفسياً ومعنوياً.

وتابع: طاهر لاعب صغير لا يصح أن يعلب مباراتين ويقعد مباراة، هو لاعب جيد، ولكنه يصاب سريعاً هناك عيب طبي يجب أن يعالج بشكل جيد، هذا أمر غريب جداً.

وعن مواجهة فيتا كلوب قال ضياء السيد: مباراة الأهلي صعبة لأننا من وضعنا أنفسنا في هذا الموقف بالأداء السئ أمام سيمبا وإهدارنا فرصة الفوز على فيتا كلوب على أرضنا، والمسئولية تقع على عاتق اللاعبين للخروج من هذا الموقف.

وقال: الأهلي يعرف أنه سيلعب ظهراً منذ بداية القرعة، ولو كان كسب المباراتين السابقتين كان الوضع سيكون أفضل، وأول مرة أسمع حد بيشتكي أنه لعب الساعة 9 بالليل، طبقاً لما قاله مدرب فيتا كلوب.

وواصل: يجب أن يكون هناك تضحيات في الملعب، والجماهير لن تقبل أعذار رغم أنها حقيقية ومؤثرة، لأنك أهدرت نقاط المباريات السهلة، وأتمنى أن يكون موسيماني في اختيار التشكيل وتقسيم اللعب لعدم استنفاذ طاقة اللاعبين.

ويسعى النادى الأهلى لحصد ثلاث نقاط ثمينة خارج الديار للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي، والدفاع عن لقبه الذي يحمله عن الموسم الماضي، وفى أسوأ الظروف لن يقبل الأحمر وجماهيره بأقل من التعادل متحدياً الكثير من العوامل التي تتمثل في الغيابات والأرض والمناخ.