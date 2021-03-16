شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات موسيماني الأخيرة للاعبي الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة أخيرة مع لاعبيه قبل التحرك إلى ملعب الشهداء الذي يستضيف مباراة فريقه ضد فيتا كلوب اليوم الثلاثاء بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة التمركز الجيد داخل الملعب والضغط على الخصم وعدم منحه الحرية في تحضير الهجمات من وسط ملعبه، مع اللعب على المساحات التي سيخلفها تقدم لاعبي فيتا كلوب.

وطالب موسيماني لاعبيه بالتصويب المباشر على مرمى فيتا كلوب إذا ما أتيحت فرص التصويب من خارج منطقة الجزاء والتعامل الجيد في الكرات الثابتة والعرضية.

ووصل فريق الأهلي، إلي ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا لمواجهة فريق فيتا كلوب في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة فيتا كلوب ببطولة أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي: محمد الشناوي وبدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وإليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأجاي ومحمد شريف ومروان محسن.

ويلعب الأهلي مع فيتا كلوب في الثالثة من عصر اليوم بتوقيت القاهرة الثانية بتوقيت الكونغو، على ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا في رابع جولات المجموعة الإولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.