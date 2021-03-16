شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب: المطر على والنجيلة الصناعية يصعبان مهمة الأهلي أمام فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى علاء ميهوب نجم النادي الأهلي السابق، أن الأجواء الممطرة في الكونغو تصعب من مهمة الأهلي أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا، وقال ميهوب في تصريحات لقناة الأهلي: يجب أن يفكر لاعبو الأهلي في بذل أقصى طاقتهم، حيث أن جو الممطر يقلقني جداً، لأن مطر مع ملعب نجيل صناعي مع درجة حرارة الأمر مختلف، والأهلي لم يتدرب على هذا الملعب في المطر.

أضاف: يجب أن يكون هناك انسجام بين المدافعين والشناوي ومهما كان الشناوي متألقا، فالمطر يزيد الأجواء صعوبة ويجب أن تزداد ثقة اللاعبين في أنفسهم، وفيتا كلوب ليس بالفريق المرعب إطلاقاً، والمباراة الماضية أكدت ذلك.

ويسعى النادى الأهلى لحصد ثلاث نقاط ثمينة خارج الديار للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي، والدفاع عن لقبه الذي يحمله عن الموسم الماضي، وفى أسوأ الظروف لن يقبل الأحمر وجماهيره بأقل من التعادل متحدياً الكثير من العوامل التي تتمثل في الغيابات والأرض والمناخ.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة فيتا كلوب ببطولة أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من : محمد الشناوي وبدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وإليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وأجايي ومحمد شريف ومروان محسن.

ويلعب الأهلي مع فيتا كلوب في الثالثة من عصر اليوم بتوقيت القاهرة ، الثانية بتوقيت الكونغو، على ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا في رابع جولات المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.