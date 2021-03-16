شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية المواجهة الوحيدة فى سجل "سيراميكا ووادى دجلة" قبل موقعة السويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستضيف سيراميكا نظيره وادى دجلة في تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها سيراميكا بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة مع الإسماعيلى سلبياً في نفس الجولة.
ترتيب سيراميكا ووادى دجلة في جدول الدوري
هيثم شعبان يبحث عن استعادة الانتصارات أمام دجلة
طالب هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة من الزمالك للتقدم في سباق مراكز المسابقة، وأكد محمد الشافعي، استشاري التأهيل الرياضي بنادي سيراميكا تعافي محمد مسعد، من إصابته بمزق في العضلة الخلفية، موضحا أن اللاعب أنهى برنامجه التأهيلي والعلاجي بنجاح، وبات جاهزا من الناحية الطبية قبل لقاء وادي دجلة.
ماريو سالاس يفتش عن خطة هروب وادى دجلة من قاع الدوري