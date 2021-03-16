الأهلي يصل ملعب الشهداء لخوض مباراة فيتا كلوب فى أبطال أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق الأهلي قبل قليل، إلي ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا لمواجهة فريق فيتا كلوب في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة فيتا كلوب ببطولة أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي: محمد الشناوي وبدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وإليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأجاي ومحمد شريف ومروان محسن.

ويلعب الأهلي مع فيتا كلوب في الثالثة من عصر اليوم بتوقيت القاهرة الثانية بتوقيت الكونغو، على ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا في رابع جولات المجموعة الإولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.