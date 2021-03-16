شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب الشهداء لخوض مباراة فيتا كلوب فى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل فريق الأهلي قبل قليل، إلي ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا لمواجهة فريق فيتا كلوب في بطولة دورى أبطال أفريقيا.
وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة فيتا كلوب ببطولة أفريقيا.
ويضم تشكيل الأهلي: محمد الشناوي وبدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وإليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأجاي ومحمد شريف ومروان محسن.
ويلعب الأهلي مع فيتا كلوب في الثالثة من عصر اليوم بتوقيت القاهرة الثانية بتوقيت الكونغو، على ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا في رابع جولات المجموعة الإولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.