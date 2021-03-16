شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: غياب معلول ضربة قوية للأهلي وفيتا كلوب مش ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن غياب علي معلول ظهير أيسر القلعة الحمراء، يمثل أقوى ضربة لهجوم الفريق الأحمر قبل مباراته المرتقبة مع فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الثعلب الصغير عبر برنامج "وان تو" على إذاعة أون سبورت إف إم: نتمنى أن يكون اليوم مصري خالص، وبالتوفيق للأهلي، وسمعنا تصريحات مدرب فيتا كلوب بالأمس وأمنياته أن يكون الجو حار جداً وتكون الرطوبة مرتفعة، يجب أن ننتبه إلى موعد الساعة 3 عصرا ، لأن جميع الفرق تعلم أن الثنائي لا يحب اللعب صباحاً، وأتمنى من لجنة المسابقات أن تضع 3 أو 4 مباريات للأهلي والزمالك في ذلك الوقت لتجهيز الفريقين.

أضاف: الزمالك كسب الترجي من قبل في أفريقيا، وكل شئ وارد، والزمالك لديه عامل مساعد أو غير مساعد هذا سيظهر من خلال اللقاء وهو كارتيرون، وهو ما سيتعكس على أداء اللاعبين.

وواصل: فوز اليوم سيحسن الأمور نوعاً ما للأهلي والزمالك، وأعتقد أن طاهر محمد طاهر سيكون دوره أهم مع الأهلي أكثر من حسين الشحات.

وأضاف حازم إمام: من غير الممكن أن يبدأ موسيماني اللقاء فاتح الملعب أو ضاغط من الدقيقة الأولى لأن هذا يستنزف جهد اللاعبين، وغياب علي معلول ضربة قوية جداً للأهلي خاصة في الجانب الهجومي.، وفريق فيتا كلوب لديه ثغرات كبيرة وأعتقد أنه لن يتحولوا على أرضهم إلى ريال مدريد.

ويسعى النادى الأهلى لحصد ثلاث نقاط ثمينة خارج الديار للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي، والدفاع عن لقبه الذي يحمله عن الموسم الماضي، وفى أسوأ الظروف لن يقبل الأحمر وجماهيره بأقل من التعادل متحدياً الكثير من العوامل التي تتمثل في الغيابات والأرض والمناخ.