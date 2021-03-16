شكرا لقرائتكم خبر عن "الدولى لليد" يعين لجنة لتسيير أعمال الاتحاد المصرى برئاسة محمد الأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عين الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى، لجنة لتسيير أعمال الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة محمد الأمين، حتى إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد .

وتضم اللجنة كلا من، نبيل خشبة أمين صندوق وفى العضوية كلا من: عاصم السعدنى و أيمن صلاح و مؤمن صفا وعبده عبد الوهاب ومحمود العدل و عمرو فتحى .

وكان الاتحاد الدولى لكرة اليد قرر إيقاف هشام نصر رئيس الإتحاد المصرى لمدة عام بداعى إختراق الفقاعة الطبية بمونديال اليد مصر 2021.

وكان هشام نصر، قد أرسل خطابا للرد على حيثيات القرار الذى صدر ضده مؤخرا من قبل الاتحاد الدولى للعبة برئاسة حسن مصطفى قبل التظلم على القرار من أجل توضيح بعض الأمور.

وتضمن الخطاب توضيح نصر أسباب تعامله مع أشخاص خارج الفقاعة الطبية نظرا لأنه رئيس اللجنة المحلية للإتحاد المصرى للعبة و قد حصل على تأكيد بأنهم قد أجروا اختبار كورونا ونتيجتهم سلبية .

وقال نصر فى الخطاب، إنه لم يعترض على القرار ولا يوجد أى مشكلة لديه من الخروج من الفقاعة لمنحه فرصة المساعدة بشكل أوسع فى بطولة العالم من ناحية التنظيم .