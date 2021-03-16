شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد فيتا كلوب.. موسيمانى يطالب لاعبي الأحمر بالهدوء والتركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الأهلى، من لاعبى الفريق ضرورة التركيز، والتحلى بالهدوء وعدم التهور خلال مباراة الفريق أمام فيتا كلوب المقرر لها الثالثة من مساء اليوم، باستاد الشهداء بالكونغو .

وشدد موسيمانى على لاعبى الاهلى ضرورة الهدوء طوال الـ 90 دقيقة، تجنبا لأى قرارات تحكيمية تأتى ضد مصلحة الفريق فى المباريات المقبلة، و حتى لايفقد الفريق أى لاعب سواء بإنذار أو طرد، نتيجة التهور والتسرع خلال اللقاء .

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى مجموعته برصيد 4 نقاط ، فيما يتصدر سيمبا التنزانى المركز الأول برصيد 7 نقاط، ويليه فيتا كلوب الكونغولى بأربعة نقاط ، ثم الأهلى بنفس الرصيد، بينما يتذيل المريخ السودانى الترتيب فى المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط .

ويتبقى للأهلى مواجهتين بخلاف فيتا كلوب، حيث من المقرر أن يلتقى مع المريخ السودانى بالسودان ثم سيمبا التنزانى في القاهرة .

وتتجه بعثة الأهلى، من ملعب الشهداء الذى يحتضن مباراة فيتا كلوب إلى مطار ندجيلى فى العاصمة الكونغولية كينشاسا عقب انتهاء المباراة مباشرة؛ لبدء رحلة العودة للقاهرة على متن طائرة خاصة.

وتم الاتفاق على أن البعثة تغادر إلى المطار مباشرة عقب الانتهاء من المباراة لتبدأ رحلة العودة إلى القاهرة من خلال استقلال حافلة من من الملعب مباشرة إلى العاصمة كينشاسا، حيث يتواجد المطار الذى سيغادر منه الأهلى إلى القاهرة.