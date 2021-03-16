شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز بالأسود ونامونجو بالأخضر فى لقاء الكونفدرالية غدًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم، الثلاثاء، بالعاصمة التنزانية دار السلام، الاجتماع الفني الخاص بمباراة نامونجو التنزاني وبيراميدز المحدد له الثالثة من عصر غد الأربعاء باستاد تنزانيا الوطني "بنجامين مكابا"، في إطار ثاني جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وتقرر أن يصل الفريقان لملعب المباراة في الواحدة ظهرا، قبل انطلاق المباراة بساعتين على أقصى تقدير، ونبه المراقب على عدم التأخير لإنهاء الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا قبل نزول الفريقين بإجراء عمليات الإحماء، مع تقديم قائمة اللقاء بمجرد الوصول إلى الملعب.
تم التأكيد كذلك على أحقية كل فريق في إجراء 5 تغييرات في 3 أوقات توقف خلال المباراة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي، وكذلك التأكيد على عدم وجود التوقف الخاص بشرب المياه خلال شوطي اللقاء.
المنسق العام للمباراة أكد على أن مباراة الغد ستقام بدون حضور جماهيري طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.