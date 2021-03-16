شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: الأهلي يحتاج لهدف واحد أمام فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد حسن نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، أن الفريق الأحمر يحتاج إلى إحراز هدف واحد فقط في مباراته اليوم أمام فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الصقر في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت إف إم: تشكيل الأهلي لن يخرج كثيراً عن أخر تشكيل أمام الاسماعيلي أو فيتا كلوب، محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، بدر بانون وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف وفي الوسط و ديانج والسولية أو حمدي فتحي ولكن ديانج وجوده مهم جداً وأي لاعب بجواره، وأفشة، وأتمنى أن يبدأ محمد شريف جهة اليسار وفي الجبهة اليمنى يبدأ طاهر محمد طاهر أوأجاي، ومن وجهة نظري أن والتر بواليا يبدأ هذه المباراة لأنه لديه سرعات وقوة حتى لو لم تأتي الناحية التهديفية حتى الآن، بالإضافة إلى خبرته بالأجواء الأفريقية.

أضاف: الأهلي يجب أن يحافظ على الاستحواذ وتكون الكرة في قدم اللاعبين أطول فترة، لأن الضغط العالي في هذه الأجواء يستنزف المجهود مبكراً، والأهلي قادر حتى على ملعب النجيل الصناعي هذا أفضل من أرضية نجيل طبيعي سيئة.

واصل: أتمنى فوز الأهلي باللقاء ونحتاج إلى هدف واحد فقط يحسم الثلاث نقاط حتى لو هنزل أجيبه أنا .

ويسعى النادى الأهلى لحصد ثلاث نقاط ثمينة خارج الديار للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي، والدفاع عن لقبه الذي يحمله عن الموسم الماضي، وفى أسوأ الظروف لن يقبل الأحمر وجماهيره بأقل من التعادل متحدياً الكثير من العوامل التي تتمثل في الغيابات والأرض والمناخ.

وعن مباراة الزمالك والترجي قال الصقر: موقف الزمالك أفضل من الأهلي، حيث أن الفريق الأحمر عليه الفوز، ولكن حتى التعادل لمصلحة الزمالك، ومجموعة الزمالك ليست مثل مجموعة الأهلي، خاصة أن الأهلي يتبقى له مباراة المريخ خارج ملعبه.

أضاف: الزمالك لديه حلول في جميع المراكز، ولديه خبرات كبيرة، نتحدث عن أوباما وزيزو وبن شرقي وساسي وحتى إمام عاشور بدأ يدخل مع التشكيل بشكل جيد، وأرشح جنش للعب اللقاء لأنه لعب المباراة الأخير، وأحمد عيد ومحمود علاء وعبد الله جمعة، ساسي، وطارق حامد وأتمنى أن أوباما لا يلعب مهاجم ولكن يلعب صانع ألعاب، وبن شرقي وزيزو، وأعتقد أن الزمالك سيبدأ بضغط قوي على الترجي.